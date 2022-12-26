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  • Агент защитника «Орландо»: «Ведем переговоры с «Локо». Есть предложения из Серии А, но Родриго предпочитает Россию»

Агент защитника «Орландо»: «Ведем переговоры с «Локо». Есть предложения из Серии А, но Родриго предпочитает Россию»

26 декабря 2022, 16:44

Хуан Мануэль Арандилья, агент защитника «Орландо Сити» Родриго Шлегеля, подтвердил информацию о переговорах с «Локомотивом» по игроку.

«Мы ведем переговоры с «Локомотивом». В них есть серьезный прогресс. Клуб проявил настоящий интерес. Родриго Шлегель очень хочет играть в такой великой команде, как «Локомотив». Но я не хочу создавать ложные ожидания и забегать вперед.

Нам очень нравится идея играть в России. Конечно, кроме «Локомотива», есть интерес со стороны одной крупной команды из Португалии и двух команд из Серии А. Но Шлегель предпочитает играть в России.

Родриго очень любит российский футбол и готов играть в этой лиге, не задумываясь о внутреннем положении дел в стране и отсутствии еврокубков. «Локомотив» – очень большая команда. Это стремление для Родриго», – заявил Арандилья.

  • 25-летний защитник стоит 2 миллиона евро.
  • В минувшем сезоне МЛС у Шлегеля 29 матчей, гол.
  • «Локомотив» идет в зоне переходных матчей РПЛ.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Орландо Сити Локомотив Шлегель Родриго
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