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    Агент защитника «Орландо»: «Ведем переговоры с «Локо». Есть предложения из Серии А, но Родриго предпочитает Россию»

    Хуан Мануэль Арандилья, агент защитника «Орландо Сити» Родриго Шлегеля, подтвердил информацию о переговорах с «Локомотивом» по игроку.

    «Мы ведем переговоры с «Локомотивом». В них есть серьезный прогресс. Клуб проявил настоящий интерес. Родриго Шлегель очень хочет играть в такой великой команде, как «Локомотив». Но я не хочу создавать ложные ожидания и забегать вперед.

    Нам очень нравится идея играть в России. Конечно, кроме «Локомотива», есть интерес со стороны одной крупной команды из Португалии и двух команд из Серии А. Но Шлегель предпочитает играть в России.

    Родриго очень любит российский футбол и готов играть в этой лиге, не задумываясь о внутреннем положении дел в стране и отсутствии еврокубков. «Локомотив» – очень большая команда. Это стремление для Родриго», – заявил Арандилья.

    • 25-летний защитник стоит 2 миллиона евро.
    • В минувшем сезоне МЛС у Шлегеля 29 матчей, гол.
    • «Локомотив» идет в зоне переходных матчей РПЛ.

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    Источник: Sport24

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