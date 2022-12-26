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    Джорджина подарила Роналду «Роллс-Ройс» на Рождество

    Джорджина Родригес, девушка экс-игрока «МЮ» Криштиану Роналду, сделал футболисту подарок на Рождество.

    Она подарила 37-летнему португальцу автомобиль Rolls Royce Dawn, цена которого составляет 428 тысяч долларов.

    • 37-летний Роналду – свободный агент.
    • В ноябре «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт после выхода скандального интервью.
    • Сообщалось, что «Аль-Наср» готов платить форварду 200 миллионов евро в год.

    Фото: инстаграм Криштиану Роналду.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1773

      jek718875 1 час назад

      Из его же кармана,с его же разрешения,хорош подарок,только бы дитятко не плакало

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      Рейтинг: +2082

      Maxi_7 1 час назад

      На его же деньги?))

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