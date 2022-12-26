Джорджина подарила Роналду «Роллс-Ройс» на Рождество

Джорджина Родригес, девушка экс-игрока «МЮ» Криштиану Роналду, сделал футболисту подарок на Рождество.
Она подарила 37-летнему португальцу автомобиль Rolls Royce Dawn, цена которого составляет 428 тысяч долларов.
- 37-летний Роналду – свободный агент.
- В ноябре «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт после выхода скандального интервью.
- Сообщалось, что «Аль-Наср» готов платить форварду 200 миллионов евро в год.
Фото: инстаграм Криштиану Роналду.
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Источник: «Бомбардир»