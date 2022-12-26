Джорджина подарила Роналду «Роллс-Ройс» на Рождество

Джорджина Родригес, девушка экс-игрока «МЮ» Криштиану Роналду, сделал футболисту подарок на Рождество.

Она подарила 37-летнему португальцу автомобиль Rolls Royce Dawn, цена которого составляет 428 тысяч долларов.

37-летний Роналду – свободный агент.

В ноябре «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт после выхода скандального интервью.

Сообщалось, что «Аль-Наср» готов платить форварду 200 миллионов евро в год.

Фото: инстаграм Криштиану Роналду.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно