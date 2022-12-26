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Джорджина подарила Роналду «Роллс-Ройс» на Рождество

26 декабря 2022, 14:38
6

Джорджина Родригес, девушка экс-игрока «МЮ» Криштиану Роналду, сделал футболисту подарок на Рождество.

Она подарила 37-летнему португальцу автомобиль Rolls Royce Dawn, цена которого составляет 428 тысяч долларов.

  • 37-летний Роналду – свободный агент.
  • В ноябре «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт после выхода скандального интервью.
  • Сообщалось, что «Аль-Наср» готов платить форварду 200 миллионов евро в год.

Фото: инстаграм Криштиану Роналду.

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Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану
Комментарии (6)
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Maxi_7
1672055485
На его же деньги?))
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jek718875
1672057215
Из его же кармана,с его же разрешения,хорош подарок,только бы дитятко не плакало
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Krics
1672065503
Настала?!ихмо.
Ответить
Krics
1672065540
Насосала?!
Ответить
Stavr007
1672069921
наверно сама заработала! на обедах экономила деточка!)
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Molsheim
1672095005
Неплохой подарок!)
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