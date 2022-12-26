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    Клопп прокомментировал победу Аргентины на ЧМ-2022

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об итогах чемпионата мира в Катаре.

    «Аргентина одержала действительно заслуженную победу в тяжелой игре. Я очень рад за аргентинцев, они долго этого ждали.

    После 80‑й минуты это был лучший финал, который я когда‑либо видел. Он был совершенно особенным.

    Лионель Месси – величайший футболист. То, как он играет в таком возрасте, должно стать образцом. Было радостью наблюдать за ним», – заявил Клопп.

    • 35-летний Месси впервые в карьере выиграл чемпионат мира.
    • Аргентина в финале победила Францию в серии пенальти.
    • Нападающего «ПСЖ» признали лучшим игроком ЧМ-2022. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 матчах.

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    Источник: Liverpool Echo

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