Клопп прокомментировал победу Аргентины на ЧМ-2022

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об итогах чемпионата мира в Катаре.

«Аргентина одержала действительно заслуженную победу в тяжелой игре. Я очень рад за аргентинцев, они долго этого ждали.

После 80‑й минуты это был лучший финал, который я когда‑либо видел. Он был совершенно особенным.

Лионель Месси – величайший футболист. То, как он играет в таком возрасте, должно стать образцом. Было радостью наблюдать за ним», – заявил Клопп.

35-летний Месси впервые в карьере выиграл чемпионат мира.

Аргентина в финале победила Францию в серии пенальти.

Нападающего «ПСЖ» признали лучшим игроком ЧМ-2022. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 матчах.

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