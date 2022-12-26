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    Директор «Аль-Насра» рассказал о переговорах с Роналду

    Спортивный директор «Аль-Насра» Марсело Салазар прокомментировал ситуацию с возможным подписанием Криштиану Роналду.

    «Перейдет ли Роналду? Я не могу ответить ни утвердительно, ни отрицательно. Давайте подождем до конца года.

    Сами понимаете, какое колоссальное значение имеют данные переговоры. Это касается не только клуба или страны, а всего мирового футбола.

    Могу сказать, что Криштиану – один из лучших в истории. Я всегда считал его образцовым спортсменом за его волю к победе», – сказал Салазар.

    • 37-летний Роналду – свободный агент.
    • В ноябре «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт после выхода скандального интервью.
    • Сообщалось, что «Аль-Наср» готов платить форварду 200 миллионов евро в год.

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    Источник: Yahoo Sport

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