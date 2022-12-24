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    Митрюшкин назвал лучшего голкипера России в 21-м веке

    Вратарь «Химок» Антон Митрюшкин рассказал, кого считает лучшим российским голкипером с начала 21-го века.

    «Акинфеев! Конечно, все вратари его уважают, он внeс огромнейший вклад в российский футбол – чемпионат мира, Кубок УЕФА. Тут без вопросов!

    Сергей Овчинников мне нравился своим характером, харизмой. В детстве это один из самых любимых русских вратарей.

    Когда я играл за дубль, он был тренером вратарей ЦСКА, меня очень обрадовало, что он иногда подходил, давал советы, хвалил после матчей. Это мне очень запомнилось, было очень приятно.

    Матфей Сафонов сейчас играет на высоком уровне. Саня Селихов, Артeм Ребров, Сергей Песьяков, Андрей Дикань – я со всеми работал, как я могу что-то говорить про них?

    Они мои друзья, не хочу ставить кого-то ниже или выше», – заявил Митрюшкин.

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    Источник: сайт «Химок»

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