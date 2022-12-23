Сборная Бразилии сделала предложение Моуринью

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может возглавить сборную Бразилии.

Бразильцы уже пообщались с представителями 59-летнего специалиста. Он должен дать ответ до конца января.

В приглашении Моуринью также заинтересована сборная Португалии.

Бразилия вылетела с ЧМ-2022 от Хорватии, уступив в серии пенальти.

После этого в отставку ушел тренер сборной Тите.

Он возглавлял команду 6 лет – дольше любого предшественника.

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