Сборная Бразилии сделала предложение Моуринью

Вообще, было бы красиво, если б Моур возглавил Португалию, взял Роналду на его последний чм в 41 год чисто из уважения даже в запасе посидеть и потом в финальном матче выпустил бы его на последние 5-10 минут и выиграл бы турнир.
Хоть и считаю этот турнир бесполезным, но так было бы красиво закрыть рты всем хейтерам раз и навсегда...
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может возглавить сборную Бразилии.
Бразильцы уже пообщались с представителями 59-летнего специалиста. Он должен дать ответ до конца января.
В приглашении Моуринью также заинтересована сборная Португалии.
- Бразилия вылетела с ЧМ-2022 от Хорватии, уступив в серии пенальти.
- После этого в отставку ушел тренер сборной Тите.
- Он возглавлял команду 6 лет – дольше любого предшественника.
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