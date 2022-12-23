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    Сборная Бразилии сделала предложение Моуринью

    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может возглавить сборную Бразилии.

    Бразильцы уже пообщались с представителями 59-летнего специалиста. Он должен дать ответ до конца января.

    В приглашении Моуринью также заинтересована сборная Португалии.

    • Бразилия вылетела с ЧМ-2022 от Хорватии, уступив в серии пенальти.
    • После этого в отставку ушел тренер сборной Тите.
    • Он возглавлял команду 6 лет – дольше любого предшественника.

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    Источник: Roma Press

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2071

      Maxi_7 1 час назад

      Вообще, было бы красиво, если б Моур возглавил Португалию, взял Роналду на его последний чм в 41 год чисто из уважения даже в запасе посидеть и потом в финальном матче выпустил бы его на последние 5-10 минут и выиграл бы турнир.
      Хоть и считаю этот турнир бесполезным, но так было бы красиво закрыть рты всем хейтерам раз и навсегда...

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