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    Роналду до сих пор не согласился на переход в «Аль-Наср» по одной причине

    Криштиану Роналду еще не дал ответ «Аль-Насру», который сделал ему официальное предложение.

    Причина задержки – 37-летний футболист по-прежнему надеется трудоустроиться в Европе.

    Ожидается, что португалец примет окончательное решение в ближайшие дни.

    • Роналду – свободный агент.
    • В ноябре «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт после выхода скандального интервью.
    • Сообщалось, что «Аль-Наср» готов платить форварду 200 миллионов евро в год.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +150

      Atyrau85 34 минуты назад

      Потому что этот клуб не играет в ЛЧ)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5288

      Дядя Серёжа 50 минут назад

      ...по одной причине: А вдруг Аль-Насру...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18530

      Cleaner > Дядя Серёжа 47 минут назад

      Это будет не вдруг. И будет обязательно...(

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