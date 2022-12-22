Роналду до сих пор не согласился на переход в «Аль-Наср» по одной причине

Криштиану Роналду еще не дал ответ «Аль-Насру», который сделал ему официальное предложение.

Причина задержки – 37-летний футболист по-прежнему надеется трудоустроиться в Европе.

Ожидается, что португалец примет окончательное решение в ближайшие дни.

Роналду – свободный агент.

В ноябре «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт после выхода скандального интервью.

Сообщалось, что «Аль-Наср» готов платить форварду 200 миллионов евро в год.

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