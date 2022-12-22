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    Президент «Ариса»: «Зритель ходит на Кокорина. Все хотят заполучить его майку»

    Президент «Ариса» Владимир Федоров рассказал об интересе болельщиков к российскому форварду Александру Кокорину.

    «Есть и такое явление – зритель ходит на Кокорина. Все хотят заполучить его майку. В магазине нам иногда рассказывают, что продавцы не успевают готовить товар – настолько велик ажиотаж.

    Ничего удивительного. Кокорин – один из самых талантливых мастеров в истории российского футбола. А для кипрского футбола и «Ариса» – просто выдающийся пример.

    Верим, что Саша будет всегда здоров и поможет «Арису» добиться значительных успехов», – заявил Федоров.

    • 31-летний Кокорин не играет с 28 ноября из-за травмы.
    • «Арис» арендовал его у «Фиорентины» до конца сезона.
    • Форвард забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 10 матчах.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2232

      kvm 1 час назад

      заметку писал сам Кокоша...

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