Президент «Ариса»: «Зритель ходит на Кокорина. Все хотят заполучить его майку»

Президент «Ариса» Владимир Федоров рассказал об интересе болельщиков к российскому форварду Александру Кокорину.

«Есть и такое явление – зритель ходит на Кокорина. Все хотят заполучить его майку. В магазине нам иногда рассказывают, что продавцы не успевают готовить товар – настолько велик ажиотаж.

Ничего удивительного. Кокорин – один из самых талантливых мастеров в истории российского футбола. А для кипрского футбола и «Ариса» – просто выдающийся пример.

Верим, что Саша будет всегда здоров и поможет «Арису» добиться значительных успехов», – заявил Федоров.

31-летний Кокорин не играет с 28 ноября из-за травмы.

«Арис» арендовал его у «Фиорентины» до конца сезона.

Форвард забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 10 матчах.

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