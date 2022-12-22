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  • Президент «Ариса»: «Зритель ходит на Кокорина. Все хотят заполучить его майку»

Президент «Ариса»: «Зритель ходит на Кокорина. Все хотят заполучить его майку»

22 декабря 2022, 09:58
2

Президент «Ариса» Владимир Федоров рассказал об интересе болельщиков к российскому форварду Александру Кокорину.

«Есть и такое явление – зритель ходит на Кокорина. Все хотят заполучить его майку. В магазине нам иногда рассказывают, что продавцы не успевают готовить товар – настолько велик ажиотаж.

Ничего удивительного. Кокорин – один из самых талантливых мастеров в истории российского футбола. А для кипрского футбола и «Ариса» – просто выдающийся пример.

Верим, что Саша будет всегда здоров и поможет «Арису» добиться значительных успехов», – заявил Федоров.

  • 31-летний Кокорин не играет с 28 ноября из-за травмы.
  • «Арис» арендовал его у «Фиорентины» до конца сезона.
  • Форвард забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 10 матчах.

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Источник: Sport24
Европа Арис Кокорин Александр
Комментарии (2)
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kvm
1671694357
заметку писал сам Кокоша...
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Александр.Т.
1671705068
Пиар компания заработала интересно сколько он бабла отвалил за эти статейки, все прекрасно знают как он себя показал в Италии , надеюсь ума хватит у клубов РПЛ не предлагать ему контракт
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