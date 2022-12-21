Виктор Гусев сделал временную татуировку с изображением Месси

Виктор Михайлович Гусев. С его "Парижских таймов" я начал просмотры чемпионатов мира, думая, что каждый футболист, выходящий на поле - это легенда своей национальной сборной )))
Спортивный комментатор Виктор Гусев остался впечатлен победой сборной Аргентины на чемпионате мира-2022.
В честь этого события журналист набил на плечо временное тату – изображение капитана аргентинцев Лионеля Месси.
- Аргентина взяла ЧМ впервые с 1986 года.
- Месси признан лучшим игроком турнира.
- У Месси дубль в финале против Франции.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно