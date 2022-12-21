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    Виктор Гусев сделал временную татуировку с изображением Месси

    Спортивный комментатор Виктор Гусев остался впечатлен победой сборной Аргентины на чемпионате мира-2022.

    В честь этого события журналист набил на плечо временное тату – изображение капитана аргентинцев Лионеля Месси.

    • Аргентина взяла ЧМ впервые с 1986 года.
    • Месси признан лучшим игроком турнира.
    • У Месси дубль в финале против Франции.

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    Источник: ютуб-канал «Суперлига»

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    21.12.2022 23:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1215

      ARSteven89 1 час назад

      Виктор Михайлович Гусев. С его "Парижских таймов" я начал просмотры чемпионатов мира, думая, что каждый футболист, выходящий на поле - это легенда своей национальной сборной )))

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