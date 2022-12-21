Массажист Кокорина объяснил, почему форвард «Ариса» пропустил три последних матча

Сергей Колесников, массажист нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, рассказал, почему футболист пропустил последние матчи.

«О нынешнем состоянии Александра ничего конкретного сказать не могу. Звонил мне три дня назад, я спросил, почему он не играет. Оказывается, у него была небольшая проблема с икроножной мышцей.

Александр делает все, чтобы быстрее попасть на поле. Мы продолжаем поддерживать связь. Саша спрашивает, как и что делать при определенных изменениях в мышцах. Подсказываю ему.

Недавно отправлял видео, как тейпировать. На расстоянии трудно взаимодействовать. Ну а как по-другому?», — сказал Колесников.

31-летний Кокорин не играет с 28 ноября.

«Арис» арендовал его у «Фиорентины» до конца сезона.

Форвард забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 10 матчах.

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