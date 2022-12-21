Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Массажист Кокорина объяснил, почему форвард «Ариса» пропустил три последних матча

Массажист Кокорина объяснил, почему форвард «Ариса» пропустил три последних матча

21 декабря 2022, 15:35
2

Сергей Колесников, массажист нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, рассказал, почему футболист пропустил последние матчи.

«О нынешнем состоянии Александра ничего конкретного сказать не могу. Звонил мне три дня назад, я спросил, почему он не играет. Оказывается, у него была небольшая проблема с икроножной мышцей.

Александр делает все, чтобы быстрее попасть на поле. Мы продолжаем поддерживать связь. Саша спрашивает, как и что делать при определенных изменениях в мышцах. Подсказываю ему.

Недавно отправлял видео, как тейпировать. На расстоянии трудно взаимодействовать. Ну а как по-другому?», — сказал Колесников.

  • 31-летний Кокорин не играет с 28 ноября.
  • «Арис» арендовал его у «Фиорентины» до конца сезона.
  • Форвард забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 10 матчах.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

Еще по теме:
Кокорин за 3 месяца пребывания в России 39 раз нарушил ПДД 11
Сутормин оценил трансферы Дзюбы и Кокорина в «Факел»
Кокорин хочет перейти в Ла Лигу или АПЛ 9
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Арис Кокорин Александр
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Беспонтий
1671626358
так вроде когда массажист уехал он сразу слёг походу с заднеприводной?)
Ответить
Fialet
1671630027
Понятно дело, хватит играть, на Кипре надо загорать и купаться.
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
3
Круговой: «Побеждать на «Газпром Арене» вдвойне приятно»
19:15
РПЛ. ЦСКА вырвал гостевую победу над «Зенитом» на 98-й минуте (2:1), у Облякова дубль
18:37
115
Мнение Лапочкина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
18:11
4
ЦСКА с пенальти забил «Зениту» в раздевалку
17:32
10
Федотов оценил вызывающее поведение Семака в матче с ЦСКА
17:14
17
Семак едва не подрался с игроком ЦСКА
16:48
17
«Краснодар» не добрался до рекорда «Зенита»
16:41
2
Олейников объявил об уходе из «Крыльев Советов»
16:29
1
РПЛ. «Крылья Советов» отобрали очки у «Краснодара» – 2:2!
15:59
45
Все новости
Все новости
Ривалдо высказался о возможной победе России на чемпионате мира
18:55
Обзор матча «Зенит» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)
18:37
Реакция Рабинера на сенсационную потерю очков «Краснодаром»
17:57
Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Крыльями Советов»
17:46
Бубнов прокомментировал возвращение Захаряна в Россию
17:27
Федотов оценил вызывающее поведение Семака в матче с ЦСКА
17:14
17
Семак едва не подрался с игроком ЦСКА
16:48
17
«Краснодар» не добрался до рекорда «Зенита»
16:41
2
Олейников объявил об уходе из «Крыльев Советов»
16:29
1
Плата после проваленного медосмотра в «Динамо» не вернулся вовремя во «Фламенго»
16:16
Обзор матча «Крылья Советов» – «Краснодар» голы и лучшие моменты (Видео)
16:00
РПЛ. «Крылья Советов» отобрали очки у «Краснодара» – 2:2!
15:59
44
Ловчев двумя словами описал игру «Спартака» в этом сезоне
15:50
1
ЭСК РФС вынесла вердикт по двум неназначенным пенальти в ворота «Краснодара»
15:26
9
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» – ЦСКА: 5 сентября 2026
15:21
5
Видео«Динамо» высмеяло «Спартак» перед дерби
14:59
14
ВидеоПервый гол Кордобы в сезоне
14:46
«Рубин» близок к подписанию футболиста, которого не смог купить «Локомотив»
14:39
3
Вердикт ЭСК РФС по скандальному пенальти в матче «Факел» – «Зенит»
14:26
37
Погребняк засомневался в чемпионских перспективах «Спартака»
14:14
2
Еще один латиноамериканец прошел медосмотр для «Динамо» – известен результат
13:11
ФотоВоспитанник «Спартака» со 113 матчами в РПЛ уехал играть в Томск
12:57
2
«Спартак» не вышел из переговоров по воспитаннику «Зенита»
12:54
2
Стали известны стартовые составы на матч «Крылья Советов» – «Краснодар»: 5 сентября 2026
12:50
1
Губерниев поделился ожиданиями от матча «Зенит» – ЦСКА
12:32
Радимов удивлен действиями «Динамо»: «Зачем встречать с кокошниками и караваем?»
12:24
3
Детский тренер Данилова – о зарплате в спортшколе: «Не будем смешить страну»
11:58
Где смотреть матч «Балтика» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 6 сентября 2026
11:52
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+