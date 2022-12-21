Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Массажист Кокорина объяснил, почему форвард «Ариса» пропустил три последних матча

    Сергей Колесников, массажист нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, рассказал, почему футболист пропустил последние матчи.

    «О нынешнем состоянии Александра ничего конкретного сказать не могу. Звонил мне три дня назад, я спросил, почему он не играет. Оказывается, у него была небольшая проблема с икроножной мышцей.

    Александр делает все, чтобы быстрее попасть на поле. Мы продолжаем поддерживать связь. Саша спрашивает, как и что делать при определенных изменениях в мышцах. Подсказываю ему.

    Недавно отправлял видео, как тейпировать. На расстоянии трудно взаимодействовать. Ну а как по-другому?», — сказал Колесников.

    • 31-летний Кокорин не играет с 28 ноября.
    • «Арис» арендовал его у «Фиорентины» до конца сезона.
    • Форвард забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 10 матчах.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Тренер «Ариса» объяснил, почему Кокорин пропустил три последних матча 1
    «Новый король футбола». Кокорин опубликовал совместное фото с Месси 6
    В «Арисе» прокомментировали состояние здоровья Кокорина 2
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:35
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +860

      Fialet 54 минуты назад

      Понятно дело, хватит играть, на Кипре надо загорать и купаться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7716

      Беспонтий 1 час назад

      так вроде когда массажист уехал
      он сразу слёг
      походу с заднеприводной?)

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11