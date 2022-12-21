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    Баринов: «Верю, что Россия сыграет на ЧМ-2026»

    Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов не исключает участия команды в ближайшем чемпионате мира.

    — Ты себя хоть раз представлял участником финала чемпионата мира?

    — Блин, играть в финале чемпионата мира… Пока это невозможно. Хотя бы на групповом этапе сыграть, а ты мне про финал говоришь.

    — Веришь, что сборная России сыграет в Америке в 2026 году?

    — Да, верю.

    • Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6090

      Давид59 28 минут назад

      Отлично! У него, наверное, инсайд из кремля.

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