Баринов: «Верю, что Россия сыграет на ЧМ-2026»

Отлично! У него, наверное, инсайд из кремля.
Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов не исключает участия команды в ближайшем чемпионате мира.
— Ты себя хоть раз представлял участником финала чемпионата мира?
— Блин, играть в финале чемпионата мира… Пока это невозможно. Хотя бы на групповом этапе сыграть, а ты мне про финал говоришь.
— Веришь, что сборная России сыграет в Америке в 2026 году?
— Да, верю.
- Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно