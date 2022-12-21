Баринов: «Верю, что Россия сыграет на ЧМ-2026»

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов не исключает участия команды в ближайшем чемпионате мира.

— Ты себя хоть раз представлял участником финала чемпионата мира?

— Блин, играть в финале чемпионата мира… Пока это невозможно. Хотя бы на групповом этапе сыграть, а ты мне про финал говоришь.

— Веришь, что сборная России сыграет в Америке в 2026 году?

— Да, верю.

Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно