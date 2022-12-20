В «Хетафе» прокомментировали новость об интересе «Спартака» к Максимовичу

Пресс-служба «Хетафе» не подтвердила, но и не опровергла информацию о возможном переходе полузащитника Неманьи Максимовича в «Спартак».

Сообщалось, что московский клуб рассчитывает купить хавбека зимой за 3 миллиона евро.

«Я не могу ничего сказать, потому что у меня нет информации об этом», – сказали в пресс-службе «Хетафе».

Рыночная стоимость серба – 10 миллионов евро.

В этом сезоне Максимович провел 12 матчей без голевых действий.

Его контракт с «Хетафе» действует до 2024 года.

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