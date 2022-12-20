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    Полуобнаженная ведущая «Матч ТВ» станцевала в честь победы Аргентины на ЧМ-2022

    Ведущая «Матч ТВ» Олеся Серегина эмоционально встретила победу Аргентины на чемпионате мира-2022. Полуобнаженная девушка станцевала в ванной.

    В финале турнира аргентинцы по пенальти победили Францию.

    • Аргентина взяла титул ЧМ впервые с 1986 года.
    • Турнир прошел в Катаре.
    • Следующий ЧМ состоится в 2026 году в США, Мексике и Канаде.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, итоговая статистика. Присоединяйся!

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +14145

      playsh 54 минуты назад

      Очень интересно,после массажа какого органа,да ещё в ванной,был победный танец?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +242

      гууд 58 минут назад

      главный редактор Бомбардира ПиД@Р! кто согласен ставьте этому коменту лайк!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3249

      FRZZ 59 минут назад

      Собрали всех бл...дей на Матч ТВ. Что Губерниев, что эта в ванной......

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +125

      Александр.Т. 1 час назад

      Пусть получает гражданство Аргентины и переезжает))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2841

      Nerlinger 1 час назад

      А где видео то ???

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +66

      Лев Львов 1 час назад

      Вот это ФУТБОЛЬНАЯ новость! Бомбардир, Вы чего? Совсем того?! Ку-ку?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8641

      vladik12 > Лев Львов 1 час назад

      На ветке из-за Вас стало душно. Требуется срочное проветривание.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12422

      Алексей З > Лев Львов 1 час назад

      с чего вы взяли , что здесь футбольный сайт ?
      Здесь солянка , от лгбт до политики, главное устроить срач, а футбол уже давно заброшен.

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      Рейтинг: +1487

      777+ 2 часа назад

      Какой массаж, в аптеку за мозгами - бегом!!!))))

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      Рейтинг: +99738

      sv1969 > 777+ 1 час назад

      В аптеке столько мозгов не наберут)))

      2
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      Рейтинг: +1487

      777+ > sv1969 1 час назад

      Тяжелый случай..., тогда на WildBerriess!!!!))))))

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