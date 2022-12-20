Полуобнаженная ведущая «Матч ТВ» станцевала в честь победы Аргентины на ЧМ-2022

Очень интересно,после массажа какого органа,да ещё в ванной,был победный танец?
Ведущая «Матч ТВ» Олеся Серегина эмоционально встретила победу Аргентины на чемпионате мира-2022. Полуобнаженная девушка станцевала в ванной.
В финале турнира аргентинцы по пенальти победили Францию.
- Аргентина взяла титул ЧМ впервые с 1986 года.
- Турнир прошел в Катаре.
- Следующий ЧМ состоится в 2026 году в США, Мексике и Канаде.
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