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  • В «Аль-Насре» ожидают подписание контракта с Роналду до конца года

В «Аль-Насре» ожидают подписание контракта с Роналду до конца года

20 декабря 2022, 13:58
4

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду очень близок к переходу в «Аль-Наср».

В саудовском клубе ожидают, что 37-летний футболист подпишет контракт до конца года.

Речь идет о соглашении на 2,5 года с зарплатой 200 миллионов евро за сезон.

Португалец сейчас находится в Дубае и готовится к поездке в Эр-Рияд.

  • Роналду – свободный агент.
  • В ноябре «МЮ» расторг с ним контракт после выхода скандального интервью.
  • Форвард тренировался на базе «Реала», но возвращать его мадридский клуб не захотел.

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Источник: Marca
Азия Аль-Наср Роналду Криштиану
Комментарии (4)
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Plyash
1671535241
После триумфа Месси на ЧМ-22,когда стало окончательно ясно,что он лучший и величайший футболист планеты,не думаю,что Криш найдёт в себе силы остаться в футболе.Разве,что за деньги.
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DOCTOR PENALTY
1671537633
Успехов Криштиану в новом проекте.
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Красногвардейчик
1671537965
Своей ужасной игрой на ЧМ, Роналду аль- насрал на свою карьеру)))
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