В «Аль-Насре» ожидают подписание контракта с Роналду до конца года

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду очень близок к переходу в «Аль-Наср».
В саудовском клубе ожидают, что 37-летний футболист подпишет контракт до конца года.
Речь идет о соглашении на 2,5 года с зарплатой 200 миллионов евро за сезон.
Португалец сейчас находится в Дубае и готовится к поездке в Эр-Рияд.
- Роналду – свободный агент.
- В ноябре «МЮ» расторг с ним контракт после выхода скандального интервью.
- Форвард тренировался на базе «Реала», но возвращать его мадридский клуб не захотел.
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Источник: Marca