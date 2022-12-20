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    В «Аль-Насре» ожидают подписание контракта с Роналду до конца года

    Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду очень близок к переходу в «Аль-Наср».

    В саудовском клубе ожидают, что 37-летний футболист подпишет контракт до конца года.

    Речь идет о соглашении на 2,5 года с зарплатой 200 миллионов евро за сезон.

    Португалец сейчас находится в Дубае и готовится к поездке в Эр-Рияд.

    • Роналду – свободный агент.
    • В ноябре «МЮ» расторг с ним контракт после выхода скандального интервью.
    • Форвард тренировался на базе «Реала», но возвращать его мадридский клуб не захотел.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 13:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14143

      playsh 9 минут назад

      После триумфа Месси на ЧМ-22,когда стало окончательно ясно,что он лучший и величайший футболист планеты,не думаю,что Криш найдёт в себе силы остаться в футболе.Разве,что за деньги.

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