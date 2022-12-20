В «Аль-Насре» ожидают подписание контракта с Роналду до конца года

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду очень близок к переходу в «Аль-Наср».

В саудовском клубе ожидают, что 37-летний футболист подпишет контракт до конца года.

Речь идет о соглашении на 2,5 года с зарплатой 200 миллионов евро за сезон.

Португалец сейчас находится в Дубае и готовится к поездке в Эр-Рияд.

Роналду – свободный агент.

В ноябре «МЮ» расторг с ним контракт после выхода скандального интервью.

Форвард тренировался на базе «Реала», но возвращать его мадридский клуб не захотел.

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