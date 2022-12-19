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    «Мы еще вернемся». Мбаппе – после поражения Франции в финале ЧМ-2022

    Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал поражение от Аргентины в финале ЧМ-2022.

    «Мы еще вернемся», – написал Мбаппе в твиттере.

    • Франция проиграла Аргентине в серии пенальти.
    • Матч завершился ничьей 3:3, Мбаппе оформил хет-трик.
    • Всего в активе француза 8 голов и 2 ассиста в 7 матчах ЧМ-2022.
    • Он стал лучшим бомбардиром турнира.

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    Источник: твиттер Килиана Мбаппе

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    Сегодня, 15:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +141

      Glebson 30 минут назад

      Появятся новые конкуренты, но у Килиана есть всё, чтобы переплюнуть и Месси и Роналду

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      Рейтинг: +11333

      alex1951 52 минуты назад

      I,ll be Back - как говаривал Щварцнеггер....
      Но ,вот когда ты вернешься ...уже не будет Месси,Роналды,Кейна,Нойера..и мн.других..
      С кем воевать то будешь,сам с собой?

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