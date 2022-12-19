«Мы еще вернемся». Мбаппе – после поражения Франции в финале ЧМ-2022

Появятся новые конкуренты, но у Килиана есть всё, чтобы переплюнуть и Месси и Роналду
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал поражение от Аргентины в финале ЧМ-2022.
«Мы еще вернемся», – написал Мбаппе в твиттере.
- Франция проиграла Аргентине в серии пенальти.
- Матч завершился ничьей 3:3, Мбаппе оформил хет-трик.
- Всего в активе француза 8 голов и 2 ассиста в 7 матчах ЧМ-2022.
- Он стал лучшим бомбардиром турнира.
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