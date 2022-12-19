Мбаппе – второй футболист в истории с хет-триком в финале ЧМ

Франция проиграла Аргентине в серии пенальти в финальном матче ЧМ-2022.

До 11-метровых команды сыграли вничью со счетом 3:3. В составе французской сборной хет-трик оформил Килиан Мбаппе.

Он стал вторым футболистом в истории, забившим три гола в финале чемпионата мира.

Мбаппе повторил достижение англичанина Джеффри Херста, сделавшего хет-трик в решающем матче ЧМ-1966.

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