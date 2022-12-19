Мбаппе – второй футболист в истории с хет-триком в финале ЧМ

"...достижение англичанина Джеффри Херста, сделавшего хет-трик в решающем матче ЧМ-1966..."
...особенно, третий гол Херста, забитый в ворота ФРГ в дополнительное время, но мяч полностью не пересек линию и вылетел в поле, и его даже никто не попытался добить в ворота, англичане побежали праздновать..! - этот гол до сих пор вызывает споры... в итоге был засчитан судьей Динстом и лайнсменом Тофиком Бахрамовым, которому королева Англии вручила на приеме после матча "Золотой свисток"...)
Франция проиграла Аргентине в серии пенальти в финальном матче ЧМ-2022.
До 11-метровых команды сыграли вничью со счетом 3:3. В составе французской сборной хет-трик оформил Килиан Мбаппе.
Он стал вторым футболистом в истории, забившим три гола в финале чемпионата мира.
Мбаппе повторил достижение англичанина Джеффри Херста, сделавшего хет-трик в решающем матче ЧМ-1966.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, итоговая статистика. Присоединяйся!