Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Мбаппе – второй футболист в истории с хет-триком в финале ЧМ

    Франция проиграла Аргентине в серии пенальти в финальном матче ЧМ-2022.

    До 11-метровых команды сыграли вничью со счетом 3:3. В составе французской сборной хет-трик оформил Килиан Мбаппе.

    Он стал вторым футболистом в истории, забившим три гола в финале чемпионата мира.

    Мбаппе повторил достижение англичанина Джеффри Херста, сделавшего хет-трик в решающем матче ЧМ-1966.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, итоговая статистика. Присоединяйся!

    Получи фрибет 2000 рублей

    Новости по теме
    Хабиб одним словом охарактеризовал Месси и Мбаппе 3
    Опубликована символическая сборная ЧМ-2022 от L’Equipe 3
    Орлов: «Наступает время Мбаппе» 5
    Источник: Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:32
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +27797

      JTherry 51 минуту назад

      "...достижение англичанина Джеффри Херста, сделавшего хет-трик в решающем матче ЧМ-1966..."
      ...особенно, третий гол Херста, забитый в ворота ФРГ в дополнительное время, но мяч полностью не пересек линию и вылетел в поле, и его даже никто не попытался добить в ворота, англичане побежали праздновать..! - этот гол до сих пор вызывает споры... в итоге был засчитан судьей Динстом и лайнсменом Тофиком Бахрамовым, которому королева Англии вручила на приеме после матча "Золотой свисток"...)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4996

      PAREVG. 58 минут назад

      Хет рик с игры, и хет трик с двумя мячами с пенальти - это очень большая разница.

      Я бы забитые пенальти вообще как гол не считал, и в гонке бомбардиров не учитывал.

      И, кстати, этот мартыхай еще и послематчевый пенальти забил, тогда почему не покер???

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11