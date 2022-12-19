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    Президент Франции Макрон попросил Дешама остаться тренером сборной

    Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о своем общении с главным тренером сборной Дидье Дешамом после проигранного финала ЧМ-2022.

    «Разумеется, я попросил Дешама остаться. Я хочу, чтобы он остался! Я сказал ему все обдумать», – заявил Макрон.

    • Франция проиграла в финале ЧМ-2022 Аргентине по пенальти.
    • Контракт Дешама истекает 31 декабря.
    • Он возглавляет сборную с лета 2012 года.

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    Источник: RMC Sport

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +120

      odessakmv 6 минут назад

      а почему бы и нет?!?! аФриканция по составу в Еуропе - точно - лучшая, к следующему ЧМ, всего-то через 3 года, и в Мире вряд ли кто резко станет сильнее

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