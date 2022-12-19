Президент Франции Макрон попросил Дешама остаться тренером сборной

а почему бы и нет?!?! аФриканция по составу в Еуропе - точно - лучшая, к следующему ЧМ, всего-то через 3 года, и в Мире вряд ли кто резко станет сильнее
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о своем общении с главным тренером сборной Дидье Дешамом после проигранного финала ЧМ-2022.
«Разумеется, я попросил Дешама остаться. Я хочу, чтобы он остался! Я сказал ему все обдумать», – заявил Макрон.
- Франция проиграла в финале ЧМ-2022 Аргентине по пенальти.
- Контракт Дешама истекает 31 декабря.
- Он возглавляет сборную с лета 2012 года.
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