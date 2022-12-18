Месси станцевал на столе с кубком мира в руках

Как болеющий за Роналду ещё со времен его игры за МЮ, могу с уверенностью сказать: Месси - лучший игрок современности.
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси отпраздновал в раздевалке победу на чемпионате мира-2022.
Месси станцевал с кубком в руках на столе.
- Аргентина победила по пенальти в финале Францию.
- Команда взяла ЧМ впервые с 1986 года.
- Следующий ЧМ пройдет в 2026 году в США, Канаде, Мексике.
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