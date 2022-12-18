Сборная Аргентины получила кубок мира. Его поднял Месси

Мои поздравления этому легендарному игроку и его сборной, матч потрясный, спасибо, давно такого не видел
Сборная Аргентины официально получила кубок мира. Его вручил президент ФИФА Джанни Инфантино.
Трофей над головой поднял капитан Аргентины Лионель Месси.
- Аргентина победила в финале в серии пенальти.
- Месси сделал дубль с игры и забил в послематчевой серии.
- Для Месси это 1-я победа в чемпионате мира.
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