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    Сборная Аргентины получила кубок мира. Его поднял Месси

    Сборная Аргентины официально получила кубок мира. Его вручил президент ФИФА Джанни Инфантино.

    Трофей над головой поднял капитан Аргентины Лионель Месси.

    • Аргентина победила в финале в серии пенальти.
    • Месси сделал дубль с игры и забил в послематчевой серии.
    • Для Месси это 1-я победа в чемпионате мира.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +759

      Lipatoff 22 минуты назад

      Мои поздравления этому легендарному игроку и его сборной, матч потрясный, спасибо, давно такого не видел

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