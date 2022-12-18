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    Месси поцеловал кубок мира до официального вручения

    Капитан сборной Аргентины Лионель Месси не стал ждать официального вручения команде кубка мира после финала ЧМ-2022 против Франции.

    Месси перед командной церемонией прошел мимо кубка и поцеловал его.

    • Аргентина победила в финале в серии пенальти.
    • Месси сделал дубль с игры и забил в послематчевой серии.
    • Для Месси это 1-я победа в чемпионате мира.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +406

      ursosan 25 минут назад

      Если это кому-то и позволено, то только ему)

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