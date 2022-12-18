Месси поцеловал кубок мира до официального вручения

Если это кому-то и позволено, то только ему)
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси не стал ждать официального вручения команде кубка мира после финала ЧМ-2022 против Франции.
Месси перед командной церемонией прошел мимо кубка и поцеловал его.
- Аргентина победила в финале в серии пенальти.
- Месси сделал дубль с игры и забил в послематчевой серии.
- Для Месси это 1-я победа в чемпионате мира.
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