Трансфер Колесниченко в «Краснодар» сорвался. Игрок перейдет в «Химки» («Чемпионат»)

Интересно, как соотносится противоречия между собой, в одном предложении? С одной стороны "игрок продолжит карьеру в «Химках» и с другой. "22-летний форвард без клуба с августа")))
«Краснодар» не смог договориться о переходе форварда Кирилла Колесниченко.
Игрок продолжит карьеру в «Химках». 22-летний форвард без клуба с августа, когда покинул «Урал».
- Игрок стоит 350 тысяч евро.
- В этом сезоне Колесниченко успел провести 3 матча Второй лиги за «Урал-2».
- Несколько лет назад Колесниченко интересовался ЦСКА.
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