Трансфер Колесниченко в «Краснодар» сорвался. Игрок перейдет в «Химки» («Чемпионат»)

«Краснодар» не смог договориться о переходе форварда Кирилла Колесниченко.

Игрок продолжит карьеру в «Химках». 22-летний форвард без клуба с августа, когда покинул «Урал».

Игрок стоит 350 тысяч евро.

В этом сезоне Колесниченко успел провести 3 матча Второй лиги за «Урал-2».

Несколько лет назад Колесниченко интересовался ЦСКА.

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