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    Трансфер Колесниченко в «Краснодар» сорвался. Игрок перейдет в «Химки» («Чемпионат»)

    «Краснодар» не смог договориться о переходе форварда Кирилла Колесниченко.

    Игрок продолжит карьеру в «Химках». 22-летний форвард без клуба с августа, когда покинул «Урал».

    • Игрок стоит 350 тысяч евро.
    • В этом сезоне Колесниченко успел провести 3 матча Второй лиги за «Урал-2».
    • Несколько лет назад Колесниченко интересовался ЦСКА.

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    Источник: «Чемпионат»

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    16.12.2022 23:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2249

      serglider 58 минут назад

      Интересно, как соотносится противоречия между собой, в одном предложении? С одной стороны "игрок продолжит карьеру в «Химках» и с другой. "22-летний форвард без клуба с августа")))

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