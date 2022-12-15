Кто станет чемпионом мира?

Привет, это «Бомбардир». Вот и определились пары, которые сыграют в решающих матчах ЧМ-2022. Во встрече за третье место (17.12) сойдутся Хорватия и Марокко. В финале (18.12) – Аргентина и Франция.

Нас, конечно же, интересует больше итоговый результат финального матча. Поэтому мы с удовольствием спрашиваем ваше мнение: кто возьмет титул?

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