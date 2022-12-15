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    Кто станет чемпионом мира?

    Привет, это «Бомбардир». Вот и определились пары, которые сыграют в решающих матчах ЧМ-2022. Во встрече за третье место (17.12) сойдутся Хорватия и Марокко. В финале (18.12) – Аргентина и Франция.

    Нас, конечно же, интересует больше итоговый результат финального матча. Поэтому мы с удовольствием спрашиваем ваше мнение: кто возьмет титул?

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +754

      Lipatoff 46 минут назад

      Альбеселесте просто обязана, желаю им удачи в финале, дух Марадоны с ними

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      Рейтинг: +8598

      vladik12 1 час назад

      Хочу победу Франции!

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      Рейтинг: +518

      Medved2468 1 час назад

      Очень надеюсь, что поистине играющая Франция, а не вечно выпрашивающая штрафные и пенальти, симулянтская и гаденькая Аргентина.

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      Рейтинг: +2220

      Ловкий Бубен > Medved2468 28 минут назад

      Аргентина играющая не воистину ? Юноша, да господь с вами , гаденькая ?? Симулянтская ? Как симулировал мбаппе 40 минут назад вы видели ? Это вы про какую Аргентину , которая становилась чемпионами дважды, вы думаете это возможно симулируя ?

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      Рейтинг: +65

      Maks_seo 1 час назад

      Аргентина и Месси 100% чемпионы мира, у лягушек нет шансов!!

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