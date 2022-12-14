Медведев ответил на вопрос, извинился ли он перед Чистяковым

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев не стал говорить на тему защитника команды Дмитрия Чистякова.
- Футболист допустил голевую ошибку в проигранном матче с «Ахматом» в ноябре (1:2).
- Чистякова подозревали в намеренных ошибках. Геннадий Орлов заявлял, что зимой игрок перейдет в грозненский клуб.
- В «Зените» говорили о возможном отстранении Чистякова от основы.
«Извинился ли я перед Чистяковым? У нас все с ним хорошо», – сказал Медведев.
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Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого