Медведев ответил на вопрос, извинился ли он перед Чистяковым

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев не стал говорить на тему защитника команды Дмитрия Чистякова.

Футболист допустил голевую ошибку в проигранном матче с «Ахматом» в ноябре (1:2).

Чистякова подозревали в намеренных ошибках. Геннадий Орлов заявлял, что зимой игрок перейдет в грозненский клуб.

В «Зените» говорили о возможном отстранении Чистякова от основы.

«Извинился ли я перед Чистяковым? У нас все с ним хорошо», – сказал Медведев.

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