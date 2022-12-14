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    Медведев ответил на вопрос, извинился ли он перед Чистяковым

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев не стал говорить на тему защитника команды Дмитрия Чистякова.

    • Футболист допустил голевую ошибку в проигранном матче с «Ахматом» в ноябре (1:2).
    • Чистякова подозревали в намеренных ошибках. Геннадий Орлов заявлял, что зимой игрок перейдет в грозненский клуб.
    • В «Зените» говорили о возможном отстранении Чистякова от основы.

    «Извинился ли я перед Чистяковым? У нас все с ним хорошо», – сказал Медведев.

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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    14.12.2022 23:13
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