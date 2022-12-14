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    «Богом поцелованный игрок. Русский Месси». Петржела – о Кокорине

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поговорил о фигуре форварда «Ариса» Александра Кокорина.

    «Кокорин — богом поцелованный игрок. Русский Лионель Месси. Так про Александра можно было бы сказать лет десять назад, когда у него впереди была вся карьера. Сейчас же это игрок среднего уровня, который реализовал лишь 10% своего таланта.

    То, как футболист распоряжается своим даром, определяет его судьбу. Кто-то становится великим футболистом, а кто-то остается никем», – сказал Петржела.

    • «Арис» идет в чемпионате Кипра 4-м.
    • Кокорин летом должен вернуться в «Фиорентину», которой принадлежит.
    • В сезоне чемпионата Кипра у Кокорина 10 матчей, 5 голов, 2 ассиста.

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    Источник: телеграм-канал Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1388

      Shlоmо 49 минут назад

      Мне вот интересно, на чем основано это его высказывание?... сравнил Божий дар и яичницу.... точно что то курит не иначе....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7661

      Беспонтий 55 минут назад

      и дьяволом поглаженный мерзавец..

      3
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      Рейтинг: +12463

      Алексей З 1 час назад

      Не надо Лео оскорблять таким сравнением.
      Объясните какие игровые качества выделяли Кокорина от других, где вы их видели ?
      Человек и в еврокубках играл и на ЧМ ездил , но что-то запоминающегося никто не помнит. Все говорят о потенциале когда-то увиденном, но господа хорошие , у каждого в 18-19 лет он присутствует , а дальше идёт РАБОТА.
      С этим у Александра большие проблемы.
      Он просто Кокорин , без всяких сравнений с Великими.

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