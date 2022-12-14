«Богом поцелованный игрок. Русский Месси». Петржела – о Кокорине

Мне вот интересно, на чем основано это его высказывание?... сравнил Божий дар и яичницу.... точно что то курит не иначе....
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поговорил о фигуре форварда «Ариса» Александра Кокорина.
«Кокорин — богом поцелованный игрок. Русский Лионель Месси. Так про Александра можно было бы сказать лет десять назад, когда у него впереди была вся карьера. Сейчас же это игрок среднего уровня, который реализовал лишь 10% своего таланта.
То, как футболист распоряжается своим даром, определяет его судьбу. Кто-то становится великим футболистом, а кто-то остается никем», – сказал Петржела.
- «Арис» идет в чемпионате Кипра 4-м.
- Кокорин летом должен вернуться в «Фиорентину», которой принадлежит.
- В сезоне чемпионата Кипра у Кокорина 10 матчей, 5 голов, 2 ассиста.
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