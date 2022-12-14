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    Месси стал лучшим бомбардиром ЧМ среди действующих футболистов

    Аргентина разгромила Хорватию со счетом 3:0 в полуфинале ЧМ-2022.

    Капитан аргентинцев Лионель Месси в этом матче реализовал пенальти и сделал ассист.

    Благодаря забитому мячу он стал лучшим бомбардиром чемпионата мира среди действующих футболистов.

    1. Лионель Месси – 11 голов;
    2. Томас Мюллер – 10;
    3. Килиан Мбаппе – 9.

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    Источник: Squawka

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +430

      Таврида 29 минут назад

      Но Мбаппе всего лишь 23 года, сколько у него еще голов на ЧМ впереди...

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