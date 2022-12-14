Месси стал лучшим бомбардиром ЧМ среди действующих футболистов

Но Мбаппе всего лишь 23 года, сколько у него еще голов на ЧМ впереди...
Аргентина разгромила Хорватию со счетом 3:0 в полуфинале ЧМ-2022.
Капитан аргентинцев Лионель Месси в этом матче реализовал пенальти и сделал ассист.
Благодаря забитому мячу он стал лучшим бомбардиром чемпионата мира среди действующих футболистов.
- Лионель Месси – 11 голов;
- Томас Мюллер – 10;
- Килиан Мбаппе – 9.
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