Сборная Аргентины никогда не проигрывала в полуфиналах ЧМ

Аргентина разгромила Хорватию со счетом 3:0 в матче 1/2 финала ЧМ-2022.

Для аргентинцев это пятый полуфинал чемпионата мира в истории. Во всех они победили:

ЧМ-1930 – 6:1 против США;

ЧМ-1986 – 2:0 против Бельгии;

ЧМ-1990 – 1:1 (4:3 пен) против Италии;

ЧМ-2014 – 0:0 (4:2 пен) против Нидерландов;

ЧМ-2022 – 3:0 против Хорватии.

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