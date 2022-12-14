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    Сборная Аргентины никогда не проигрывала в полуфиналах ЧМ

    Аргентина разгромила Хорватию со счетом 3:0 в матче 1/2 финала ЧМ-2022.

    Для аргентинцев это пятый полуфинал чемпионата мира в истории. Во всех они победили:

    • ЧМ-1930 – 6:1 против США;
    • ЧМ-1986 – 2:0 против Бельгии;
    • ЧМ-1990 – 1:1 (4:3 пен) против Италии;
    • ЧМ-2014 – 0:0 (4:2 пен) против Нидерландов;
    • ЧМ-2022 – 3:0 против Хорватии.

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    Источник: Squawka

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24865

      bset 1 час назад

      Напомните, сколько финалов проиграла Аргентина?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +154

      Dart Veider > bset 11 минут назад

      3 Финалы проиграли Аргентосы

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