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    Медведев отреагировал на информацию об интересе «Зенита» к Дивееву

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал новость об интересе клуба из Петербурга к защитнику ЦСКА Игорю Дивееву.

    «Зенит» хочет подписать Дивеева? Слухи не комментируем», — заявил Медведев.

    • Дивеев провел 10 матчей в этом сезоне РПЛ, забил 1 гол и сделал ассист.
    • Несколько лет назад Дивеевым интересовался «Арсенал».
    • 23-летний игрок стоит 6 миллионов евро.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2485

      fakeid 12 минут назад

      лимит позволяет подписать второго ловрена. нахрена нам дивеев, кто вообще такой бредовый слух пустил?

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