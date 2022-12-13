Медведев отреагировал на информацию об интересе «Зенита» к Дивееву

лимит позволяет подписать второго ловрена. нахрена нам дивеев, кто вообще такой бредовый слух пустил?
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал новость об интересе клуба из Петербурга к защитнику ЦСКА Игорю Дивееву.
«Зенит» хочет подписать Дивеева? Слухи не комментируем», — заявил Медведев.
- Дивеев провел 10 матчей в этом сезоне РПЛ, забил 1 гол и сделал ассист.
- Несколько лет назад Дивеевым интересовался «Арсенал».
- 23-летний игрок стоит 6 миллионов евро.
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