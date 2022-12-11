Пиняев может перейти в «Спартак». Клуб предложил за него более 5 миллионов

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев может продолжить карьеру в «Спартаке».

Как пишет «РБ Спорт», московский клуб предложил за него более 5 миллионов евро. В эту сумму включена агентская комиссия.

18-летний игрок раздумывает над предложением.

Пиняев забил 3 гола и сделал 1 ассист в 11 матчах РПЛ.

Осенью он был вызван в сборную России.

На футболиста также претендует «Локомотив».

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