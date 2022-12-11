Пиняев может перейти в «Спартак». Клуб предложил за него более 5 миллионов

снова грабёж крыльев средь бела дня от лгбт-шников из тарасофки.
Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев может продолжить карьеру в «Спартаке».
Как пишет «РБ Спорт», московский клуб предложил за него более 5 миллионов евро. В эту сумму включена агентская комиссия.
18-летний игрок раздумывает над предложением.
- Пиняев забил 3 гола и сделал 1 ассист в 11 матчах РПЛ.
- Осенью он был вызван в сборную России.
- На футболиста также претендует «Локомотив».
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