Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Массажист Кокорина: «С Сашей любой клуб РПЛ будет на 25 процентов сильнее»

Массажист Кокорина: «С Сашей любой клуб РПЛ будет на 25 процентов сильнее»

11 декабря 2022, 15:48
3

Сергей Колесников, массажист форварда «Ариса» Александра Кокорина, поговорил о будущем игрока.

– Что лучше для Кокорина в дальнейшем – возвращение в Италию или Кипр?

– Когда мы с ним в последний раз разговаривали, он сказал, что год точно отыграет на Кипре. Его там все устраивает – и ребята в команде, и то, как к нему относятся.

Верю ли я, что он еще поиграет в России? Конечно, поиграет! Я видел, как в «Фиорентине» играет Кабраль, и знаю, как может играть Саша. Любой российский клуб, в котором выступал бы Кокорин, был бы на 25 процентов сильнее. Таких игроков мало.

  • «Арис» идет в чемпионате Кипра 4-м.
  • Кокорин летом должен вернуться в «Фиорентину», которой принадлежит.
  • В сезоне чемпионата Кипра у Кокорина 10 матчей, 5 голов, 2 ассиста.

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

Еще по теме:
Кокорин за 3 месяца пребывания в России 39 раз нарушил ПДД 11
Сутормин оценил трансферы Дзюбы и Кокорина в «Факел»
Кокорин хочет перейти в Ла Лигу или АПЛ 9
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Арис Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Эном айс
1670763256
Скорей беднее. На те же 25 %.
Ответить
АртурZaСМ
1670767878
Иногда поражают такие аналитики берущие цифры с небес, почему именно 25? почему не 20? или почему не 30? или почему не 17? мне интересна методика подсчета данного МАССАЖИСТА, полезности в процентном соотношении...
Ответить
odessakmv
1670933670
а со стулом на все 35%, а если еще братца и кореша подтянет, то ваще - огонь!
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
2
Видео«Динамо» высмеяло «Спартак» перед дерби
14:59
1
«Рубин» близок к подписанию футболиста, которого не смог купить «Локомотив»
14:39
Вердикт ЭСК РФС по скандальному пенальти в матче «Факел» – «Зенит»
14:26
12
Агент раскрыл, что Батракову пообещали в «Галатасарае»
13:57
Принято решение по центральному матчу 10-го тура Первой лиги, отложенному из-за проблем с авиасообщением
13:37
1
ВидеоВинисиус проигнорировал Моуринью после поражения «Реала» от «Бетиса»
13:23
1
Еще один латиноамериканец прошел медосмотр для «Динамо» – известен результат
13:11
«Спартак» не вышел из переговоров по воспитаннику «Зенита»
12:54
2
Во Франции указали на уязвимость Сафонова
12:40
11
Все новости
Все новости
ВидеоПервый гол Кордобы в сезоне
14:46
Погребняк засомневался в чемпионских перспективах «Спартака»
14:14
Еще один латиноамериканец прошел медосмотр для «Динамо» – известен результат
13:11
ФотоВоспитанник «Спартака» со 113 матчами в РПЛ уехал играть в Томск
12:57
2
«Спартак» не вышел из переговоров по воспитаннику «Зенита»
12:54
2
Стали известны стартовые составы на матч «Крылья Советов» – «Краснодар»: 5 сентября 2026
12:50
1
Губерниев поделился ожиданиями от матча «Зенит» – ЦСКА
12:32
Радимов удивлен действиями «Динамо»: «Зачем встречать с кокошниками и караваем?»
12:24
2
Детский тренер Данилова – о зарплате в спортшколе: «Не будем смешить страну»
11:58
Где смотреть матч «Балтика» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 6 сентября 2026
11:52
1
Где смотреть матч «Динамо» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 6 сентября 2026
11:50
Где смотреть матч «Динамо Мх» – «Родина»: во сколько прямая трансляция: 6 сентября 2026
11:48
Где смотреть матч «Оренбург» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 6 сентября 2026
11:46
Погребняк дал совет Головину по возвращению в Россию
11:36
1
Радимов вынес вердикт тренеру РПЛ: «Он несколько растерян»
11:29
1
Угальде высказался о том, что «Спартак» не отпустил его в мексиканский клуб
11:22
4
Слуцкий собрал идеальный состав ЦСКА из игроков, с которыми работал
11:07
3
«Зенит» объявил об уходе 7-миллионного легионера
10:45
5
Экс-защитник ЦСКА Бекао согласился вернуться в РПЛ
10:08
2
Артига объяснил интерес «Рубина» к нападающему ЦСКА
09:48
1
Прогноз Григоряна на матч «Зенит» – ЦСКА
08:59
3
Бубнов определил позиции, которые нужно усилить «Спартаку»
08:16
«Спартак» не продал Угальде за 15-17 миллионов
00:43
Бубнов назвал тренера РПЛ, оказавшегося в дурацком положении
Вчера, 23:45
1
Экс-президент «Локомотива»: «Надо увольнять Галактионова и назначать Евсеева»
Вчера, 23:35
7
Погребняк сожалеет, что «Зенит» лишился Мостового
Вчера, 22:50
1
У Сперцяна 7 голевых действий в 7 матчах за «Аль-Ахли»
Вчера, 22:28
2
Черданцев предположил, почему «Динамо» пришлось отказаться от двух латиноамериканцев
Вчера, 21:50
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+