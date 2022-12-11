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    Массажист Кокорина: «С Сашей любой клуб РПЛ будет на 25 процентов сильнее»

    Сергей Колесников, массажист форварда «Ариса» Александра Кокорина, поговорил о будущем игрока.

    – Что лучше для Кокорина в дальнейшем – возвращение в Италию или Кипр?

    – Когда мы с ним в последний раз разговаривали, он сказал, что год точно отыграет на Кипре. Его там все устраивает – и ребята в команде, и то, как к нему относятся.

    Верю ли я, что он еще поиграет в России? Конечно, поиграет! Я видел, как в «Фиорентине» играет Кабраль, и знаю, как может играть Саша. Любой российский клуб, в котором выступал бы Кокорин, был бы на 25 процентов сильнее. Таких игроков мало.

    • «Арис» идет в чемпионате Кипра 4-м.
    • Кокорин летом должен вернуться в «Фиорентину», которой принадлежит.
    • В сезоне чемпионата Кипра у Кокорина 10 матчей, 5 голов, 2 ассиста.

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    Источник: «РБ Спорт»

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