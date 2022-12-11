Кокорин пропустит второй матч «Ариса» подряд

«Арис» не включил в заявку на матч чемпионата Кипра против АЕЛа форварда Александра Кокорина.

«Как и предыдущую игру, Саша пропускает матч по медицинским показаниям.

С нетерпением ждeм его возвращения на поле», – сообщили «Бомбардиру» в пресс-службе «Ариса».

«Арис» идет в чемпионате Кипра 4-м.

Кокорин летом должен вернуться в «Фиорентину», которой принадлежит.

В сезоне чемпионата Кипра у Кокорина 10 матчей, 5 голов, 2 ассиста.

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