Кокорин пропустит второй матч «Ариса» подряд

«Арис» не включил в заявку на матч чемпионата Кипра против АЕЛа форварда Александра Кокорина.
«Как и предыдущую игру, Саша пропускает матч по медицинским показаниям.
С нетерпением ждeм его возвращения на поле», – сообщили «Бомбардиру» в пресс-службе «Ариса».
- «Арис» идет в чемпионате Кипра 4-м.
- Кокорин летом должен вернуться в «Фиорентину», которой принадлежит.
- В сезоне чемпионата Кипра у Кокорина 10 матчей, 5 голов, 2 ассиста.
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Источник: телеграм-канал «Ариса»