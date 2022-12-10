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    Кейн не реализовал пенальти на 84-й минуте матча с Францией. Он пробил выше

    В эти минуты проходит матч 1/4 финала чемпионата мира-2022 между Англией и Францией. На 84-й минуте у англичан не реализовал пенальти Гарри Кейн.

    Форвард «Тоттенхэма» пробил выше при счете 1:2.

    • На 54-й минуте Кейн был с 11 метров точен.
    • Франция – действующий чемпион мира.
    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Катаре.

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    Источник: «Бомбардир»

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    10.12.2022 23:47
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1956

      DMитрий 24 минуты назад

      Моё мнение как человека немного разбирающегося в психологии спорта и которому пох.й на обе сборные, то правильно было бы в данной ситуации дать пробить другому и не пытаться сделать из себя героя в попытке 50/50. У лягушатников оказалась более холодная голова.

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      Рейтинг: +17297

      Garrincha58 45 минут назад

      некоторые величее Кейна в финале не забивали ничего переживёт кстати пенальти то второй липовый

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      Рейтинг: +25

      Zlodei⁰⁸ 57 минут назад

      АНГЛИЯ ТОЛЬКО ЗА СЧЁТ ПЕНАЛЬТИ ВСЕГДА ХОЧЕТ ВЫВЕЗТИ МАТЧИ.Я ОООЧЕНЬ РАД ЧТО ОНИ ВЫЛЕТЕЛИ.НИКОГДА ЗА НИХ НЕ БОЛЕЛ.ЗА ИХ КЛУБЫ ЕЩЁ ДА,А ЗА СБОРНУЮ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ.

      1
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      Рейтинг: +6647

      Красногорск_Фан 1 час назад

      А Дзюба не зассал и забил. Бггг

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      Рейтинг: +7831

      Томик 1 час назад

      Очень рад. Теперь Кейн останется в истории англичан не как рекордсмен по голам за сборную, а очередной мудак, не забивший пенальти. Любят они из-за пенальти вылетать. Не надо вкусы менять.

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      Рейтинг: +151

      adekvat0726 1 час назад

      Нервы оказались не железными

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      Рейтинг: +16620

      Barmaleushka 1 час назад

      ЛА-ХА-ПЕТ )))))

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