Кейн не реализовал пенальти на 84-й минуте матча с Францией. Он пробил выше

Моё мнение как человека немного разбирающегося в психологии спорта и которому пох.й на обе сборные, то правильно было бы в данной ситуации дать пробить другому и не пытаться сделать из себя героя в попытке 50/50. У лягушатников оказалась более холодная голова.
В эти минуты проходит матч 1/4 финала чемпионата мира-2022 между Англией и Францией. На 84-й минуте у англичан не реализовал пенальти Гарри Кейн.
Форвард «Тоттенхэма» пробил выше при счете 1:2.
- На 54-й минуте Кейн был с 11 метров точен.
- Франция – действующий чемпион мира.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Катаре.
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