Кейн не реализовал пенальти на 84-й минуте матча с Францией. Он пробил выше

В эти минуты проходит матч 1/4 финала чемпионата мира-2022 между Англией и Францией. На 84-й минуте у англичан не реализовал пенальти Гарри Кейн.

Форвард «Тоттенхэма» пробил выше при счете 1:2.

На 54-й минуте Кейн был с 11 метров точен.

Франция – действующий чемпион мира.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Катаре.

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