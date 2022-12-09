Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Сборная России посочувствовала Бразилии после ее вылета с ЧМ-2022

    Пресс-служба сборной России отреагировала на поражение сборной Бразилии в 1/4 финала ЧМ-2022 от Хорватии.

    «Понимаем это чувство...» – написали россияне.

    • Россияне на ЧМ-2018 тоже вылетели в 1/4 финала от Хорватии в серии пенальти.
    • Бразилия не берет ЧМ с 2002 года.
    • Хорватия 2-й раз подряд сыграет в полуфинале ЧМ.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    «Траур». Фанаты Бразилии плакали на трибунах после вылета с ЧМ-2022
    ФИФА назвала лучшего игрока матча Хорватия – Бразилия
    Неймар догнал Пеле по голам за сборную Бразилии 2
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:54
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18412

      Cleaner 29 секунд назад

      Нет бы за Хорватов порадовались. Так нет, наша НЕДОСБОРНАЯ бразил пожалела...(((

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11