Сборная России посочувствовала Бразилии после ее вылета с ЧМ-2022

Нет бы за Хорватов порадовались. Так нет, наша НЕДОСБОРНАЯ бразил пожалела...(((
Пресс-служба сборной России отреагировала на поражение сборной Бразилии в 1/4 финала ЧМ-2022 от Хорватии.
«Понимаем это чувство...» – написали россияне.
- Россияне на ЧМ-2018 тоже вылетели в 1/4 финала от Хорватии в серии пенальти.
- Бразилия не берет ЧМ с 2002 года.
- Хорватия 2-й раз подряд сыграет в полуфинале ЧМ.
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