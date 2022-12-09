Стал известен лучший игрок «Ливерпуля» в ноябре

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес признан лучшим игроком команды по итогам ноября.

В голосовании уругваец опередил вратаря Алисона и форварда Мохамеда Салаха.

Он впервые в карьере стал игроком месяца в «Ливерпуле».

В ноябре Нуньес провел четыре матча, забил три гола и сделал один ассист.

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