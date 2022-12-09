Стал известен лучший игрок «Ливерпуля» в ноябре

Вполне заслуженно... 23-летний Нуньес пополнил ряды английского коллектива летом 2022 года. За его трансфер Ливер заплатил лиссабонской Бенфике 80 миллионов евро. Контракт уругвайца с «красными» рассчитан до окончания сезона-2027/2028. Думаю, что если останется в Англии, то еще не раз будет признан лучшим.
Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес признан лучшим игроком команды по итогам ноября.
В голосовании уругваец опередил вратаря Алисона и форварда Мохамеда Салаха.
Он впервые в карьере стал игроком месяца в «Ливерпуле».
В ноябре Нуньес провел четыре матча, забил три гола и сделал один ассист.
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