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    Стал известен лучший игрок «Ливерпуля» в ноябре

    Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес признан лучшим игроком команды по итогам ноября.

    В голосовании уругваец опередил вратаря Алисона и форварда Мохамеда Салаха.

    Он впервые в карьере стал игроком месяца в «Ливерпуле».

    В ноябре Нуньес провел четыре матча, забил три гола и сделал один ассист.

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    Источник: сайт «Ливерпуля»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1022

      Shlоmо 52 минуты назад

      Вполне заслуженно... 23-летний Нуньес пополнил ряды английского коллектива летом 2022 года. За его трансфер Ливер заплатил лиссабонской Бенфике 80 миллионов евро. Контракт уругвайца с «красными» рассчитан до окончания сезона-2027/2028. Думаю, что если останется в Англии, то еще не раз будет признан лучшим.

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