Стало известно, кто сменит Сайманова в «Рубине»

Руководство «Рубина» планирует уволить генерального директора Рустема Сайманова.
«Новым руководителем будет назначен нынешний руководитель УФНС по Татарстану Марат Сафиуллин.
Причиной отставки Сайманова стали неудовлетворительные результаты команды», – написал источник.
- Сафиуллин работает в налоговых органах с 1998 года.
- В 2009 году он был назначен главой УФНС по Татарстану.
- За всю карьеру функционер был награжден множеством государственных наград и медалей.
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Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»