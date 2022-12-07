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    Стало известно, кто сменит Сайманова в «Рубине»

    Руководство «Рубина» планирует уволить генерального директора Рустема Сайманова.

    «Новым руководителем будет назначен нынешний руководитель УФНС по Татарстану Марат Сафиуллин.

    Причиной отставки Сайманова стали неудовлетворительные результаты команды», – написал источник.

    • Сафиуллин работает в налоговых органах с 1998 года.
    • В 2009 году он был назначен главой УФНС по Татарстану.
    • За всю карьеру функционер был награжден множеством государственных наград и медалей.

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    Источник: телеграм-канал «РБ Спорт»

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    Сегодня, 21:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23705

      DOCTOR PENALTY 50 секунд назад

      Разберётся с уплатой налогов в клубе и обанкротит Рубин.

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