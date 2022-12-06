Кокорин объяснил, почему не реализовал свой талант

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин рассказал, что ему помешало полностью раскрыть свой потенциал.

– Главное, что о тебе говорят люди в последние годы – жаль, что ты не полностью использовал свой талант. Ты о себе такого же мнения? Или тебя все устраивает?

– Здесь много разных факторов. Тут не как в теннисе, когда ты выходишь на корт один. При хорошем и должном отношении ко мне... Вы же видите только картинку, начиная с момента выхода на поле.

У меня каждый год была борьба. Были только два-три тренера, которые на меня рассчитывали и строили команду вокруг меня. Тогда были и результаты, и много голов.

А некоторые тренеры мной просто затыкали дыры и ставили на разные позиции. Если посмотреть, я же никогда особо много не играл нападающего по ходу сезона.

Даже у Манчини я был слева... да где угодно. У Капелло тоже. Часто играл полузащитника. От этого были проблемы. В нападении я, например, полностью понимаю, как играть. В полузащите – гораздо больше черновой работы.

Если бы у меня всегда был один тренер, который знал меня вдоль и поперек и постоянно на меня рассчитывал, если бы просто играл в футбол и понимал, что никаких «качелей» не будет – выйду я на поле, не выйду, на какой позиции – было бы намного лучше.

А так, каждый новый тренер – новый вызов. Нужно было постоянно доказывать.

Кокорин играет в «Арисе» на правах аренды из «Фиорентины».

В этом сезоне форвард забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 10 матчах.

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