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    Кокорин объяснил, почему не реализовал свой талант

    Нападающий «Ариса» Александр Кокорин рассказал, что ему помешало полностью раскрыть свой потенциал.

    – Главное, что о тебе говорят люди в последние годы – жаль, что ты не полностью использовал свой талант. Ты о себе такого же мнения? Или тебя все устраивает?

    – Здесь много разных факторов. Тут не как в теннисе, когда ты выходишь на корт один. При хорошем и должном отношении ко мне... Вы же видите только картинку, начиная с момента выхода на поле.

    У меня каждый год была борьба. Были только два-три тренера, которые на меня рассчитывали и строили команду вокруг меня. Тогда были и результаты, и много голов.

    А некоторые тренеры мной просто затыкали дыры и ставили на разные позиции. Если посмотреть, я же никогда особо много не играл нападающего по ходу сезона.

    Даже у Манчини я был слева... да где угодно. У Капелло тоже. Часто играл полузащитника. От этого были проблемы. В нападении я, например, полностью понимаю, как играть. В полузащите – гораздо больше черновой работы.

    Если бы у меня всегда был один тренер, который знал меня вдоль и поперек и постоянно на меня рассчитывал, если бы просто играл в футбол и понимал, что никаких «качелей» не будет – выйду я на поле, не выйду, на какой позиции – было бы намного лучше.

    А так, каждый новый тренер – новый вызов. Нужно было постоянно доказывать.

    • Кокорин играет в «Арисе» на правах аренды из «Фиорентины».
    • В этом сезоне форвард забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 10 матчах.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 19:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1011

      Лфшт 16 минут назад

      Просто ты гавно лютое был всегда и всё

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