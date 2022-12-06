Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кокорин: «Никогда не понимал словесные перепалки между футболистами. Бросаются друг на друга как петухи»

Кокорин: «Никогда не понимал словесные перепалки между футболистами. Бросаются друг на друга как петухи»

6 декабря 2022, 16:24
3

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин рассказал о своем отношении к перепалкам на футбольном поле.

– Тебе хотелось хоть раз втащить судье?

– Нет. Я никогда не понимал споров с судьями. Сколько я играю, ни разу судья не поменял свое решение.

Но постоянно вокруг него эти дешевые разговоры. Все орут, чего-то добиваются. Но ничего не поменяется.

Наоборот, вы этим можете вызвать у него негатив, и в дальнейшем он будет принимать решения чуть-чуть не в пользу вас.

Так же не понимал и словесные перепалки между футболистами – что вы друг другу доказываете? Если у вас личная неприязнь, поговорите после игры по-мужски.

А бросаться друг на друга как петухи... Плюс одного здесь держат, другого там держат, и они орут друг на друга.

  • Кокорин играет в «Арисе» на правах аренды из «Фиорентины».
  • В этом сезоне форвард забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 10 матчах.

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

Еще по теме:
Кокорин за 3 месяца пребывания в России 39 раз нарушил ПДД 11
Сутормин оценил трансферы Дзюбы и Кокорина в «Факел»
Кокорин хочет перейти в Ла Лигу или АПЛ 9
Источник: Sport24
Европа Арис Кокорин Александр
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
m40
1670333693
Знает о чем говорит, к чему разговоры? Стулом пере**ал - более конкретно.
Ответить
Ziklop
1670339155
главное весомый аргумент и друзей из М1 тогда можно сразу оппоненту доходчиво объяснить.
Ответить
Fialet
1670342363
Тут он прав.
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
Во Франции указали на уязвимость Сафонова
12:40
ВидеоБатраков последним из игроков «Галатасарая» покидал поле после дерби – он долго благодарил болельщиков
11:47
3
Радимов вынес вердикт тренеру РПЛ: «Он несколько растерян»
11:29
1
Угальде высказался о том, что «Спартак» не отпустил его в мексиканский клуб
11:22
4
У Сафонова в новом сезоне Лиги 1 пропущенных голов вдвое больше, чем сейвов
11:15
Слуцкий собрал идеальный состав ЦСКА из игроков, с которыми работал
11:07
3
«Зенит» объявил об уходе 7-миллионного легионера
10:45
5
Центральный матч 10-го тура Первой лиги могут перенести
10:38
Трамп раскрыл, сколько денег ЧМ-2026 принес американской экономике
10:24
3
Все новости
Все новости
ФотоВоспитанник «Спартака» со 113 матчами в РПЛ уехал играть в Томск
12:57
Стали известны стартовые составы на матч «Крылья Советов» – «Краснодар»: 5 сентября 2026
12:50
Губерниев поделился ожиданиями от матча «Зенит» – ЦСКА
12:32
Радимов удивлен действиями «Динамо»: «Зачем встречать с кокошниками и караваем?»
12:24
Детский тренер Данилова – о зарплате в спортшколе: «Не будем смешить страну»
11:58
Погребняк дал совет Головину по возвращению в Россию
11:36
1
У Сафонова в новом сезоне Лиги 1 пропущенных голов вдвое больше, чем сейвов
11:15
Слуцкий собрал идеальный состав ЦСКА из игроков, с которыми работал
11:07
3
Григорян отреагировал на дебют Батракова в стартовом составе «Галатасарая»
10:58
1
«Зенит» объявил об уходе 7-миллионного легионера
10:45
5
Центральный матч 10-го тура Первой лиги могут перенести
10:38
Трамп раскрыл, сколько денег ЧМ-2026 принес американской экономике
10:24
3
Экс-защитник ЦСКА Бекао согласился вернуться в РПЛ
10:08
2
ФотоСафонов – худший игрок матча «ПСЖ» – «Монако» по версии WhoScored
10:00
2
Артига объяснил интерес «Рубина» к нападающему ЦСКА
09:48
1
Тренер «Монако» сделал заявление о будущем Головина в клубе
09:37
1
Губерниев встал на защиту Захаряна: «Он заслуживает уважения»
09:23
Прогноз Григоряна на матч «Зенит» – ЦСКА
08:59
3
Неймар получил новую травму
08:45
1
«Челси» готов заплатить 100 миллионов за полузащитника «Атлетико»
08:29
Бубнов определил позиции, которые нужно усилить «Спартаку»
08:16
Состав сборной России, новый клуб Мостового, у «Спартака» сорвался трансфер вратаря и другие новости
02:00
Тренер «ПСЖ» Энрике – о поражении от «Монако»: «Я доволен тем, что увидел»
01:45
4
Тренер «Галатасарая» ответил, почему Батраков вышел в старте на стамбульское дерби
01:36
1
Моуринью прокомментировал первое поражение после возвращения в «Реал»
01:26
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+