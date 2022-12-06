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    Кокорин: «Никогда не понимал словесные перепалки между футболистами. Бросаются друг на друга как петухи»

    Нападающий «Ариса» Александр Кокорин рассказал о своем отношении к перепалкам на футбольном поле.

    – Тебе хотелось хоть раз втащить судье?

    – Нет. Я никогда не понимал споров с судьями. Сколько я играю, ни разу судья не поменял свое решение.

    Но постоянно вокруг него эти дешевые разговоры. Все орут, чего-то добиваются. Но ничего не поменяется.

    Наоборот, вы этим можете вызвать у него негатив, и в дальнейшем он будет принимать решения чуть-чуть не в пользу вас.

    Так же не понимал и словесные перепалки между футболистами – что вы друг другу доказываете? Если у вас личная неприязнь, поговорите после игры по-мужски.

    А бросаться друг на друга как петухи... Плюс одного здесь держат, другого там держат, и они орут друг на друга.

    • Кокорин играет в «Арисе» на правах аренды из «Фиорентины».
    • В этом сезоне форвард забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 10 матчах.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3099

      m40 5 минут назад

      Знает о чем говорит, к чему разговоры? Стулом пере**ал - более конкретно.

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