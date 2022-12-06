Кокорин: «Никогда не понимал словесные перепалки между футболистами. Бросаются друг на друга как петухи»

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин рассказал о своем отношении к перепалкам на футбольном поле.

– Тебе хотелось хоть раз втащить судье?

– Нет. Я никогда не понимал споров с судьями. Сколько я играю, ни разу судья не поменял свое решение.

Но постоянно вокруг него эти дешевые разговоры. Все орут, чего-то добиваются. Но ничего не поменяется.

Наоборот, вы этим можете вызвать у него негатив, и в дальнейшем он будет принимать решения чуть-чуть не в пользу вас.

Так же не понимал и словесные перепалки между футболистами – что вы друг другу доказываете? Если у вас личная неприязнь, поговорите после игры по-мужски.

А бросаться друг на друга как петухи... Плюс одного здесь держат, другого там держат, и они орут друг на друга.

Кокорин играет в «Арисе» на правах аренды из «Фиорентины».

В этом сезоне форвард забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 10 матчах.

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию