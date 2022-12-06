Зарема: «Газизов настаивал, что Кокорин – игрок «породистый». Обещал компенсировать из своих денег, если он не заиграет»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, раскрыла подробности перехода нападающего Александра Кокорина из «Сочи» в «Спартак» в 2020 году.

«Газизов настаивал, что Саша — игрок «породистый», таких не было ранее в «Спартаке». И если не заиграет, то компенсирует из своих денег, но как всегда наврал. Он обвинял Тедеско в провале Кокорина», — заявила Салихова.

Кокорин играл за «Спартак» с 2020 по 2021-й год.

Он забил 2 гола и отдал 2 ассиста в 10 матчах.

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