Зарема: «Газизов настаивал, что Кокорин – игрок «породистый». Обещал компенсировать из своих денег, если он не заиграет»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, раскрыла подробности перехода нападающего Александра Кокорина из «Сочи» в «Спартак» в 2020 году.
«Газизов настаивал, что Саша — игрок «породистый», таких не было ранее в «Спартаке». И если не заиграет, то компенсирует из своих денег, но как всегда наврал. Он обвинял Тедеско в провале Кокорина», — заявила Салихова.
- Кокорин играл за «Спартак» с 2020 по 2021-й год.
- Он забил 2 гола и отдал 2 ассиста в 10 матчах.
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Источник: «РБ Спорт»