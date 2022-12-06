Зарема отреагировала на слова Кокорина о возможном конфликте с ней в Монако

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на слова форварда «Ариса» Александра Кокорина.

Ранее экс-форвард «Спартака» заявил: «Зарема обижена на меня. Может, в Монако ее чем-то обидел, не позвал куда-то?»

«Не поздоровался, не пригласили? Кто и куда? Ха-ха.

Жаль, газеты не используют эмодзи для выражения эмоций», — сказала Зарема.

Кокорин играл за «Спартак» с 2020 по 2021-й год.

Он забил 2 гола и отдал 2 ассиста в 10 матчах.

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира