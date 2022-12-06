Кокорин: «Зарема обижена на меня. Может, в Монако ее чем-то обидел, не позвал куда-то?»

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин отреагировал на критику со стороны супруги экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

— Зарема Салихова недавно сказала, что не знает, какой трансфер «Спартака» хуже — Урунов или ты. Тебя удивляют такие слова?

— Я нормально реагирую на критику, но не от Заремы. Хотелось бы много интересного рассказать, но это не мое дело. В каком моменте я перешел ей дорогу, мне непонятно.

Она изначально была настроена не очень позитивно на мой трансфер и везде об этом говорила. Может она видела нас в Монако, и мы там чем-то ее обидели — не позвали куда-то или не поздоровались? Потому что явно была какая-то обида.

Хотя я с ней никогда не пересекался и никогда ее не видел. У меня только непонимание, из-за чего все это могло быть.

Кокорин играл за «Спартак» с 2020 по 2021-й год.

Он забил 2 гола и отдал 2 ассиста в 10 матчах.

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