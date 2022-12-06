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    Кокорин: «Зарема обижена на меня. Может, в Монако ее чем-то обидел, не позвал куда-то?»

    Нападающий «Ариса» Александр Кокорин отреагировал на критику со стороны супруги экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

    Зарема Салихова недавно сказала, что не знает, какой трансфер «Спартака» хуже — Урунов или ты. Тебя удивляют такие слова?

    — Я нормально реагирую на критику, но не от Заремы. Хотелось бы много интересного рассказать, но это не мое дело. В каком моменте я перешел ей дорогу, мне непонятно.

    Она изначально была настроена не очень позитивно на мой трансфер и везде об этом говорила. Может она видела нас в Монако, и мы там чем-то ее обидели — не позвали куда-то или не поздоровались? Потому что явно была какая-то обида.

    Хотя я с ней никогда не пересекался и никогда ее не видел. У меня только непонимание, из-за чего все это могло быть.

    • Кокорин играл за «Спартак» с 2020 по 2021-й год.
    • Он забил 2 гола и отдал 2 ассиста в 10 матчах.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:15
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +16532

      NewLife 1 час назад

      Кому-то она Зарема, а тебе дурачок она г-жа Салихова.

      0
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      Рейтинг: +16554

      Barmaleushka > NewLife 1 час назад

      Это для к/б мазохистов она госпожа . А для остальных - просто глупая баба .

      0
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      Рейтинг: +1673

      22 raza chemp > Barmaleushka 29 минут назад

      Орлов Гена, иди таблетки выпей, хорош на бомбардире висеть

      1
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      Рейтинг: +18360

      Cleaner 1 час назад

      Кокорин, КТО ты такой, чтобы звать куда то Зарему? Ты нищеброд по сравнению с ней. Она тебя продаст, купит и снова продаст, но уже дороже...

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