Влашич: «Захарян – крутой игрок. Желаю ему перейти в «Челси»

Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич высказался о хавбеке «Динамо» Арсене Захаряне.

«Захарян? О, я помню его. Правда, я сыграл против него всего раз, но он крутой игрок. Моро мне говорил, что Арсен потрясающий талант. Желаю ему перейти в «Челси», – сказал Влашич.

19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».

В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.

Летом переход игрока в «Челси» сорвался из-за санкций.

Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

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