Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Влашич: «Захарян – крутой игрок. Желаю ему перейти в «Челси»

    Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич высказался о хавбеке «Динамо» Арсене Захаряне.

    «Захарян? О, я помню его. Правда, я сыграл против него всего раз, но он крутой игрок. Моро мне говорил, что Арсен потрясающий талант. Желаю ему перейти в «Челси», – сказал Влашич.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
    • Летом переход игрока в «Челси» сорвался из-за санкций.
    • Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    «Арсен, тебе 15 лет, а мне 40. Играй в футбол!». Кукуян – Захаряну во время матча 1
    В «Динамо» отреагировали на слухи о договоренности Захаряна с «Челси»
    Зырянов: «Захарян раскрылся благодаря селекционной службе «Зенита» 15
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:59
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3191

      FRZZ 1 час назад

      Опять пиар..... Когда Влашич играл в России Захарян играл только в дубле.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11