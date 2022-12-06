Влашич: «Захарян – крутой игрок. Желаю ему перейти в «Челси»

Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич высказался о хавбеке «Динамо» Арсене Захаряне.
«Захарян? О, я помню его. Правда, я сыграл против него всего раз, но он крутой игрок. Моро мне говорил, что Арсен потрясающий талант. Желаю ему перейти в «Челси», – сказал Влашич.
- 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
- В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.
- Летом переход игрока в «Челси» сорвался из-за санкций.
- Его рыночная стоимость – 15 миллионов евро.
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Источник: «Чемпионат»