Цорн предположил, как выступила бы Россия на ЧМ-2022

Бывший спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн считает, что сборная России преодолела бы групповой этап на ЧМ-2022.

«У России очень много хороших игроков. Я думаю, она бы смогла выйти из группы. Если посмотреть на сборную, которая сейчас есть, то там молодые качественные ребята, всегда способны показать характер.

Сборная России смогла бы попасть на чемпионат мира и выйти здесь из группы», – сказал Цорн.

ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.

Россию не допустили к участию в стыках прошлой весной.

На предыдущем мундиале россияне дошли до 1/4 финала.

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