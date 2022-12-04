Газизов отреагировал на информацию о долге «Уфы» в 200 миллионов

Древний анекдот: Встречаются два еврея, один говорит другому: говорят вас вчера на станции били? Да какая там станция - так себе, полустанок.
Башкир выдал из той же серии.
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о долге клуба.
- Ранее стало известно, что «Уфа» должна около 200 миллионов рублей.
- Из-за финансовых трудностей сотрудникам клуба сообщили о возможных сокращениях.
«Во-первых, долг 105 миллионов, он известен, это – «Региональному фонду». Остальное комментировать не буду», – сказал Газизов.
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