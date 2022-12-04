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    Газизов отреагировал на информацию о долге «Уфы» в 200 миллионов

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о долге клуба.

    • Ранее стало известно, что «Уфа» должна около 200 миллионов рублей.
    • Из-за финансовых трудностей сотрудникам клуба сообщили о возможных сокращениях.

    «Во-первых, долг 105 миллионов, он известен, это – «Региональному фонду». Остальное комментировать не буду», – сказал Газизов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3597

      lordmrv 58 минут назад

      Древний анекдот: Встречаются два еврея, один говорит другому: говорят вас вчера на станции били? Да какая там станция - так себе, полустанок.
      Башкир выдал из той же серии.

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