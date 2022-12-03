Только один игрок забил за Нидерланды больше голов, чем Депай

Не надо сравнивать голландца Ван Перси с этой черномазой обезьяной.
Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай достиг отметки в 43 гола за команду. Это второе место в списке бомбардиров.
Больше за Нидерланды забил только Робин ван Перси (50).
- Депай забил США в 1/8 финала чемпионата мира-2022.
- 28-летний Депай дебютировал за сборную в 2013 году.
- Футболист выступает за «Барселону».
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