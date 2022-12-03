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    Только один игрок забил за Нидерланды больше голов, чем Депай

    Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай достиг отметки в 43 гола за команду. Это второе место в списке бомбардиров.

    Больше за Нидерланды забил только Робин ван Перси (50).

    • Депай забил США в 1/8 финала чемпионата мира-2022.
    • 28-летний Депай дебютировал за сборную в 2013 году.
    • Футболист выступает за «Барселону».

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25

      gurov. 1 час назад

      Не надо сравнивать голландца Ван Перси с этой черномазой обезьяной.

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