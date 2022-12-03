Только один игрок забил за Нидерланды больше голов, чем Депай

Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай достиг отметки в 43 гола за команду. Это второе место в списке бомбардиров.

Больше за Нидерланды забил только Робин ван Перси (50).

Депай забил США в 1/8 финала чемпионата мира-2022.

28-летний Депай дебютировал за сборную в 2013 году.

Футболист выступает за «Барселону».

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