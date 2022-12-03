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    Бердыев сократил отпуск игрокам «Сочи»

    Новый главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев внес изменения в зимний график команды.

    «Бердыев изменил планы подготовки сочинцев. Первоначально планировалось, что команда выйдет из отпуска 14 января, но новый полководец намерен собрать игроков на неделю раньше», – написал источник.

    • Бердыев пришел в «Сочи» из иранского «Трактора» в ноябре.
    • Команда идет в РПЛ 9-й.
    • Сезон возобновится в марте.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +99060

      zigbert 21 минуту назад

      Первые тренерские решения. Жестко но не жестоко.

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      Рейтинг: +462

      Андреич 30 минут назад

      Мне кажется, что это такой азиатско-туркменсий ход: выявить сразу попализов и потенциально нелояльных.

      0
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      Рейтинг: +414

      Азбука 1 час назад

      Круто начинает гуру.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1657

      jek718875 1 час назад

      За это, игроки могут существенно сократить тренерский контракт Бердыева

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      Рейтинг: +731

      Fialet > jek718875 1 час назад

      Это зависит от руководства, если они полностью доверяют Бердыеву, недовольные отправятся нахер, а играть будут те, кто с тренером.

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      Рейтинг: +1657

      jek718875 > Fialet 52 минуты назад

      Если вся команда будет сливать, всех не уволят

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      Рейтинг: +414

      Азбука > jek718875 14 минут назад

      Бердыева брали тренером, во многом, по просьбам игроков. Так что все сразу сливать не будут.

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