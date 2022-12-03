Бердыев сократил отпуск игрокам «Сочи»

Новый главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев внес изменения в зимний график команды.

«Бердыев изменил планы подготовки сочинцев. Первоначально планировалось, что команда выйдет из отпуска 14 января, но новый полководец намерен собрать игроков на неделю раньше», – написал источник.

Бердыев пришел в «Сочи» из иранского «Трактора» в ноябре.

Команда идет в РПЛ 9-й.

Сезон возобновится в марте.

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