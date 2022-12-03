Бердыев сократил отпуск игрокам «Сочи»

Первые тренерские решения. Жестко но не жестоко.
Новый главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев внес изменения в зимний график команды.
«Бердыев изменил планы подготовки сочинцев. Первоначально планировалось, что команда выйдет из отпуска 14 января, но новый полководец намерен собрать игроков на неделю раньше», – написал источник.
- Бердыев пришел в «Сочи» из иранского «Трактора» в ноябре.
- Команда идет в РПЛ 9-й.
- Сезон возобновится в марте.
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