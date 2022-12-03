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    Организм Пеле перестал реагировать на химиотерапию. Ему делают только паллиативные процедуры

    Бразильские СМИ узнали, что состояние бывшего форварда сборной Бразилии Пеле ухудшилось. Его организм перестал реагировать на химиотерапию.

    Врачи оказывают 82-летнему бразильцу только паллиативную помощь – в целях снятия болевых синдромов.

    • Пеле в сентябре 2021 года удалили опухоль в толстой кишке.
    • Спортсмен – лучший бомбардир в истории Бразилии.
    • Он трижды становился чемпионом мира.

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    Источник: folha.uol.com

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