Организм Пеле перестал реагировать на химиотерапию. Ему делают только паллиативные процедуры

Жаль короля футбола, но поединка со временем и раком никто не выигрывал.
Бразильские СМИ узнали, что состояние бывшего форварда сборной Бразилии Пеле ухудшилось. Его организм перестал реагировать на химиотерапию.
Врачи оказывают 82-летнему бразильцу только паллиативную помощь – в целях снятия болевых синдромов.
- Пеле в сентябре 2021 года удалили опухоль в толстой кишке.
- Спортсмен – лучший бомбардир в истории Бразилии.
- Он трижды становился чемпионом мира.
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