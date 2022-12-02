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    Игнатов поучаствует в турнире по CS:GO

    Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов заявлен за команду DIG BICKS в турнир Esports Media League по CS:GO. Это лига, в которой выступают звезды гейминга, музыки и развлечений.

    Руководитель команды DIG BICKS, за которую сыграет Игнатов, – бывший геймер команды Natus Vincere Кирилл BOOMЫ4 Михайлов.

    • Матч с участием Игнатова состоится уже в 22:00 по Москве.
    • 22-летний Игнатов в сезоне РПЛ провел 10 матчей, забил 2 гола, сделал ассист.
    • Игрок в отпуске до января.

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    Источник: Winline Esports Media League

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