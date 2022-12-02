Игнатов поучаствует в турнире по CS:GO

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов заявлен за команду DIG BICKS в турнир Esports Media League по CS:GO. Это лига, в которой выступают звезды гейминга, музыки и развлечений.

Руководитель команды DIG BICKS, за которую сыграет Игнатов, – бывший геймер команды Natus Vincere Кирилл BOOMЫ4 Михайлов.

Матч с участием Игнатова состоится уже в 22:00 по Москве.

22-летний Игнатов в сезоне РПЛ провел 10 матчей, забил 2 гола, сделал ассист.

Игрок в отпуске до января.

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