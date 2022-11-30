Зиньковский: «Лучший игрок РПЛ в 2022 году? Весь «Спартак»!»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский ответил на вопрос о лучшем игроке РПЛ в 2022 году.

«Я бы выделил не кого-то персонально, а всю нашу команду! Весь «Спартак», – сказал Зиньковский.

«Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ, отставая от «Зенита» на 6 очков.

В Кубке России москвичи выиграли свою группу.

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