Зиньковский: «Лучший игрок РПЛ в 2022 году? Весь «Спартак»!»

Типичны СПАМовский трёп, о том, что они самые лучшие, а потом ,разбитое корыто. .
Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский ответил на вопрос о лучшем игроке РПЛ в 2022 году.
«Я бы выделил не кого-то персонально, а всю нашу команду! Весь «Спартак», – сказал Зиньковский.
- «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ, отставая от «Зенита» на 6 очков.
- В Кубке России москвичи выиграли свою группу.
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