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    Роналду не присутствовал на ужине лидеров сборной Португалии («СЭ»)

    Лидеры сборной Португалии провели ужин в одном из отелей Катара.

    По информации «Спорт-Экспресса», на ужине присутствовали Бруну Фернандеш, Жоао Кансело и другие футболисты, но не было нападающего Криштиану Роналду.

    • Роналду забил один гол на этом ЧМ.
    • Португалия досрочно вышла в плей-офф турнира.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +6432

      Красногорск_Фан 17 минут назад

      Вероятно в это время он тренировался )) мне кажутся эти истории вбросами. Португальская сборная весьма дружна и бьется за честь страны . а кто там как проводит свободное время это журналюги придумывают че вбросить.

      1
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      Рейтинг: +196

      SuperPav11 > Красногорск_Фан 8 минут назад

      Да не за что они там не бьются больше половину иностранцев

      0
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      Рейтинг: +2273

      Бриг > SuperPav11 2 минуты назад

      Иностранцы в сборной Португалии? Кто?

      0
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      Рейтинг: +2649

      BlackMurder 30 минут назад

      Если Португалия выиграет ЧМ , я буду разочарован, что его не выиграла Германия, но буду рад за португальского игрока, если в 37 лет он поднимет кубок, ибо евро есть, ну и нос гному утрет

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      Рейтинг: +196

      SuperPav11 > BlackMurder 25 минут назад

      Гном как ты выразился гораздо стнее португальской принцесски

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      Рейтинг: +2649

      BlackMurder > SuperPav11 16 минут назад

      Я не навижу обоих их, для меня, это лишь легенды своего времени и пика, сейчас оба пенсия, да все пенсия своего поколения, мы же не увидим тех же Левандовски, банзема и тд , на след евро и ЧМ, есть только новое, возьмем к примеру Холланда, видно , что продукт немцев не подвел англичан, вон машина , как бегает, тот же влахович с Ювентуса, довольнохорош для молодого , мбапе - ну не факт , что заиграет) не знаю, факт на лицо легенды стареют и легенды уходят

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      Рейтинг: +2273

      Бриг > BlackMurder 7 минут назад

      Продукт немцев? "обоих их" и др.-как то нужно поработать с русским на уровне начальной школы. Потом уж попробовать писать.

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      Рейтинг: +196

      SuperPav11 > BlackMurder 4 минуты назад

      Месси да роналду не легенда

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      Рейтинг: +196

      SuperPav11 > BlackMurder 4 минуты назад

      Холонд еще нечего не показал

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