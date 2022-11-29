Роналду не присутствовал на ужине лидеров сборной Португалии («СЭ»)

Вероятно в это время он тренировался )) мне кажутся эти истории вбросами. Португальская сборная весьма дружна и бьется за честь страны . а кто там как проводит свободное время это журналюги придумывают че вбросить.
Лидеры сборной Португалии провели ужин в одном из отелей Катара.
По информации «Спорт-Экспресса», на ужине присутствовали Бруну Фернандеш, Жоао Кансело и другие футболисты, но не было нападающего Криштиану Роналду.
- Роналду забил один гол на этом ЧМ.
- Португалия досрочно вышла в плей-офф турнира.
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