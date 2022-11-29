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    Нигматуллин: «Ротенберг — фамилия с большими возможностями! Стратегический ход «Локомотива»

    Экс-игрок сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал назначение Бориса Ротенберга директором по развитию молодeжного футбола в «Локомотиве».

    «Если честно, новости из стана «Локомотива» уже совсем не удивляют меня. Ротенберг — фамилия с большими возможностями!

    Возможно, теперь для «Локомотива» откроются какие-то новые возможности. Может, стратегический ход «Локомотива», — сказал Нигматуллин.

    • Ротенберг выступал за «Локо» с 2016 по 2022 год.
    • В его активе 17 матчей за 6 сезонов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1041

      Сержтир 5 минут назад

      Ротенберг хорошо, но Абрамович лучше.

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      Рейтинг: +2273

      Бриг 54 минуты назад

      Борис Ротенберг, вообще-то, очень тесно был связан с Локомотивом и это назначение не удивляет. Дай Бог на пользу!.

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      Рейтинг: +6432

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Ну а какую ответственность проверяемую содержит эта должность ? Никакой. Воспитание молодого поколения. Так всегда можно сказать в этом году всходы не взошли. Заранее же это неизвестно. И в следующем. А ещё на фоне сокращения казанки действия клуба идут вразрез со стратегией кого то взращивать. Больше похоже на почетную должность. Ни за что не отвечает, приходит в кассу

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      Рейтинг: +7713

      Томик > Красногорск_Фан 27 минут назад

      Ему не надо в кассу...

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