Нигматуллин: «Ротенберг — фамилия с большими возможностями! Стратегический ход «Локомотива»

Экс-игрок сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал назначение Бориса Ротенберга директором по развитию молодeжного футбола в «Локомотиве».

«Если честно, новости из стана «Локомотива» уже совсем не удивляют меня. Ротенберг — фамилия с большими возможностями!

Возможно, теперь для «Локомотива» откроются какие-то новые возможности. Может, стратегический ход «Локомотива», — сказал Нигматуллин.

Ротенберг выступал за «Локо» с 2016 по 2022 год.

В его активе 17 матчей за 6 сезонов.

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