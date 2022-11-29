Медведев назвал единственного игрока «Зенита», который сыграет в Матче звезд Кубка России

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, кто из петербургского клуба примет участие в Матче звезд Кубка России.

«На Матч звезд Кубка России от «Зенита» поедет только Алексей Сутормин. У нас больше не просили игроков», — сказал Медведев.

Шоу-матч пройдет 3 декабря.

В нем сыграют команды Пути РПЛ и Пути Регионов.

Футболисты проведут два тайма по пятнадцать минут в формате 5х5.

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